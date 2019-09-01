В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию

Вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или полное освобождение от призыва, могут добровольно от него отказаться. Для этого достаточно подать заявление в приемную комиссию.

В силу вступают принятые ранее поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения коснутся студентов-очников и россиян, имеющих ученую степень. Отказаться от отсрочки также могут братья и сыновья умерших при исполнении военных обязанностей на службе или на военных сборах.

Срочники, призванные до вступления изменений в силу, могут демобилизоваться досрочно. Речь идет о тех случаях, когда обстоятельства для этого появились во время прохождение службы. К таким, в частности, относится рождение второго ребенка.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие законы и нормативные акты вступают в силу в сентябре 2019 года.