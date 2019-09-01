У “Чижиков” оборвались провода в день открытия новых маршрутов

Трамваи “Чижик” почти в 3 раза быстрее, чем обычные, и стоят дешевле, чем поездка на метро. Фото: скриншот VK

Трамваи “Чижик” почти в 3 раза быстрее, чем обычные, и стоят дешевле, чем поездка на метро. Фото: скриншот VK

На Наставников составы встали из-за технических неполадок, проблемы устраняют.

Трамваи “Чижик” встали на проспекте Наставников из-за технических неполадок. Очевидцы сообщили о поломке токоприемников у дома 31.

У скоростного трамвая оборвались провода, рассказывают свидетели в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 1 сентября. Как раз сегодня в Санкт-Петербурга открыли движение по двум новым маршрутам трамвайной сети: №59 — от “Ладожской” до Потапова и №63 от “Ладожской” до Передовиков. Открытие провел лично врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Трамваи “Чижик”, по словам Беглова, почти в 3 раза быстрее, чем обычные, но стоят дешевле, чем поездка на метро. Очевидцы не уточняют, что стало причиной поломки — в Санкт-Петербурге безветренно, то есть едва ли на провода упала, к примеру, ветка, или хрупкая конструкция.

Ранее GazetaSPb сообщила о об открытии новых маршрутов “Чижика”.