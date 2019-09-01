В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»

В Красногвардейском районе Петербурга 1 сентября открыли два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик».

Маршруты проходят от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы, улицы Потапова и железнодорожной станции «Ржевка». Трамваям, которые будут следовать в этих направлениях, присвоили номера №59 и №63.

Старт новым маршрутам дал временно исполняющий обязанности Петербурга Александр Беглов, пишет «Мойка78«. Он оценил внешний вид новых трамваев и отметил, что «Чижик» свяжет Ржевку с метрополитеном.

Помимо этого Беглов анонсировал запуск еще трех маршрутов. Пока они находятся в разработке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госстройнадзор Петербурга завершил итоговые проверки на участках пути скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Их признали соответствующими требованиям проектной документации.