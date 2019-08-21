Госстройнадзор проверил новые трамвайные участки «Чижика»

Госстройнадзор проверил новые трамвайные участки &#171;Чижика&#187;
Трамвайные пути "Чижика" в Красногвардейском районе проверили. Фото: gov.spb.ru

Госстройнадзор Петербурга завершил итоговые проверки на трамвайных участках «Чижика» в Красногвардейском районе.

Были проверены три участка, проходящих по Ириновскому проспекту, улице Потапова и Рябовскому шоссе.

«Построенные линейные объекты соответствуют требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу», — сообщили в Службе госстройнадзора и экспертизы Петербурга.

Отмечается, что новые маршруты «Чижика» были разработаны и построены с использованием технологий, которые позволяют снизить шум и вибрацию при прохождении трамвая.

Помимо этого, завершаются контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадке трамвайного дело. Ожидается, что к концу недели застройщик получит заключение о соответствии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ветку скоростного трамвая «Чижик» планируют продлить до Всеволожского района.

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