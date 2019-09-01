Торговый центр “Родео Драйв” загорелся

На место приехали свыше 9 экипажей МЧС Санкт-Петербурга — пожарные продолжают прибывать.

Торговый центр “Родео Драйв” загорелся в Выборгском районе Петербурга. На место прибывают пожарные экипажи.

Жители Санкт-Петербурга рассказали о пожаре в социальных сетях вечером 1 сентября. На место прибыли свыше 9 экипажей МЧС Санкт-Петербурга. По предварительной информации, горит подвальное помещение. Информацию пока не подтвердили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Над зданием на проспекте Культуры поднимается дым, так что тревога, вероятно, оказалась не учебной. Посетителей ТЦ вывели по сигналу пожарной сигнализации. На место приехали машины «Реанимации», но пока нет информации о пострадавших. GazetaSPb будет следить следить за развитием событий.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Рощино загорелась общественная баня.