“Аллегро” поделили на две части и задержали на 1,5 часа

Поезд преодолевает дистанцию в 407 км за 3 часа и 27 минут. Фото: "Аллегро"

Поезд преодолевает дистанцию в 407 км за 3 часа и 27 минут. Фото: "Аллегро"

Поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург опаздывает из-за технических проблем.

Поезд “Аллегро” опоздает в Санкт-Петербурга на 1,5 часа. Состав должен был прибыть в Северную столицу из Хельсинки в 19:27, но окажется в пункте назначения ближе к 21 часу.

По предварительной информации, поезд задерживается из-за технических проблем, передает концерн VR 1 сентября. Поезд пришлось поделить на две части. Вагоны от восьмого до 14-го отправятся от Тиккурилы как поезд 786 с опозданием в 85 минут. Вагоны с первого по седьмой как поезд №1786 задержатся на 92 минуты.

Скоростной поезд, соединяющий Хельсинки и Петербург, достигает скорости в 220 км/ч. Дистанцию в 407 км он преодолевает за 3 часа и 27 минут.

Ранее GazetaSPb сообщила, что скоростной поезд “Аллегро” готовится ставить рекорды по числу перевезенных пассажиров.