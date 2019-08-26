Скоростной поезд “Аллегро” готовится ставить рекорды

Путь в 407 км скоростной состав проделывает за 3 часа 27 минут. Фото: Baltphoto

Путь в 407 км скоростной состав проделывает за 3 часа 27 минут. Фото: Baltphoto

Число пассажиров маршрута Хельсинки — Петербург превысит показатель 2018 года на 20%.

Число пассажиров скоростного поезда “Аллегро” достигнет рекорда в 2019 году. Показатели могут превысить данные за 2018 год на 20%.

Директор РФ-направления ж/д концерна VR Виктория Хурри считает, что число пассажиров достигнет 500 тысяч человек за 2019 год, что станет рекордом для концерна, сообщает финский портал Uutissuomalainen. Пока неясно, смогут ли пассажиры поезда использовать бесплатную электронную визу — в список Минтранспорта поезд не попал. Визы начнут работать с октября.

Поезд “Аллегро” следует по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург. Путь в 407 км скоростной состав проделывает за 3 часа 27 минут. Эксплуатацией поезда занимается Oy Karelian Trans LTD, совместный проект VR и РЖД.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пассажиры «Аллегро» не попадут в Петербург по электронной визе.