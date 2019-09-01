Беглов подвел итоги последней недели августа в Петербурге

Врио выделил восемь пунктов — от 5G-сети в Кронштадте до надбавки классным руководителям.

Александр Беглов рассказал о результатах работы правительства Петербурга за прошедшую неделю с 26-го августа по 1-ое сентября. Врио губернатора поздравил петербуржцев с Днем знаний.

Классные руководители теперь получают плюс 5 тысяч рублей к зарплате, начиная с сентября — это раз.

Беглов съездил в Московский район Петербурга — там открыли врачебный офис, детский сад с бассейном и починили один этаж дома молодежи. Врио посмотрел на парк Авиаторов и пообещал его обновить в 2020-ом — это два.

Выбрали победителей “Родного района” — деньги на благоустройство и здравоохранение получат Красногвардейский район, Петроградка и центр Петербурга. Районы выбирали по голосованию самих петербуржцев (три).

Гранитную улицу открыли после ремонта (четыре). На стадионе “Шторм” в Кировском районе появились новые площадки (пять). Миллер и Беглов прошлись по Петроградской стороне: на средства “Газпрома” благоустроили Большой проспект, Подковыровский сад и два сквера: Ново-Ленинский и Большой Рыбацкий (шесть).

Запущены четыре новых маршрута “Чижика” (семь). На Наставников, правда, порвались провода, о чем GazetaSPb ранее сообщила. Трамвай “Чижик” отправится от метро “Южная” до Колпино” и из Купчино в Славянку через Шушары.

В Кронштадте появилась первая 5G-сеть, что пока что повысило четкость картинки на камерах внешнего наблюдения — это восемь.