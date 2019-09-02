В Якутске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке Лена

В Якутске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке Лена
Существует угроза подачи водоснабжения. Фото: pixabay.com

В результате низкого уровня воды в реке Лена в Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время имеется угроза подачи водоснабжения.

Сотрудники «Водоканала» решают проблему, касающуюся обеспечения необходимым водоснабжением местных жителей.

Как пишет «РИА Новости», в скором времени компания начнет работу над проектом, согласно которому в русле реки напротив водозабора будет углублена прорезь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о задержании водителя иномарки. Гонщик сбил ребенка и уехал. В настоящее время он находится в отделении полиции, выясняются детали произошедшего. Пострадавшую девочку госпитализировали. Информация о ее состоянии не сообщается.

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В Якутске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке Лена
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