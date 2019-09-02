В Петербурге вырос спрос на работников со знанием китайского

Средняя зарплата для специалистов, знающих китайский, в Петербурге составляет 50 тысяч. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата для специалистов, знающих китайский, в Петербурге составляет 50 тысяч. Фото: pixabay.com

С 2015 года число вакансий в Петербурге, требующих знания китайского языка, выросло в четыре с половиной раза. Рынок труда изучили аналитики Head Hunter.

Спрос на специалистов, владеющих китайским, особенно заметен в сфере продаж. На неё приходится 38% от общего числа вакансий, пишет hh.ru. Знание языка также необходимо работникам в области закупок (16%), науки и образования (15%), административного персонала (13%), специалистам гостиничной и туристической индустрии (10%), работникам транспортного сектора и логистики (10%), производственным (9%) и IT специалистам (8%).

Речь идет о продавцах-консультантах, хостес, переводчиках, официантах, менеджерах по международным интернет-продажах и сотрудниках, работа которых подразумевает командировки или переезд в Китай.

Средняя зарплата, которую предлагают на рынке труда Петербурга соискателям, владеющим китайским — 50 тыс. рублей. Это на 5 тыс. больше чем средняя зарплата по городу в целом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге обещают рост реальных зарплат.