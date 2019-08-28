Петербуржцам пообещали рост реальных зарплат

Реальный заработок планируют поднимать почти на 6% каждый год. Фото: pixabay.com

Реальный заработок планируют поднимать почти на 6% каждый год. Фото: pixabay.com

Номинальный средний заработок в Северной столице достиг 61,5 тысяч рублей.

Номинальная зарплата петербуржцев в среднем составляет около 61,5 тысяч рублей в первом полугодии 2019 года. В Смольном считают, что реальный заработок отныне будет расти на 5,8% в год.

За первые 6 месяцев реальные зарплаты выросли только на 1,9% с учетом инфляции, заявил глава комитета Петербурга по экономполитике Валерий Москаленко на заседании правительства 28 августа. К концу года удастся поднять показатель до 3%. Цены при этом вырастут на 4,6% по итогам 2019 года.

Уровень безработицы в Петербурге, как считает Москаленко, остается низким — на одного безработного приходятся две вакансии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный обещает рост средней зарплаты до 71 тысячи в 2020 году. Тарифы при этом поднимутся на 4%. Петростат сообщал о средней номинальной зарплате в Петербурге на июнь в 65,3 тысячи рублей — вероятно, зависит от того, как считать.