В Якутии медведь испугался криков женщины и убежал

В Якутии медведь испугался криков женщины и убежал
Медведь успел расцарапать женщине спину. Фото: pixabay.com

В селе Арылах медведь напал на женщину-сторожа. 28-летняя жительница Якутии была на посту во время инцидента.

Женщина услышала шорох, который доносился от склада. Чтобы проверить откуда идет шум, она отправилась к месту, где поняла, что перед ней стоит медведь.

Животное догнало сторожа, после чего она закричала. Медведь испугался криков и убежал в лес. Согласно информации ГУ МВД, бесследно встреча не прошла, животное успело оцарапать ей спину.

Ранее в GazetaSPb сообщали о больших пробках в Петербурге. Заторы на дорогах города вызваны началом учебного года. По данным «Яндекс.Пробки» максимум за сегодня, 2 сентября, показал 9 баллов. В социальных сетях пользователи выражали свое недовольство, вызванное длительным ожиданием на дорогах.

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