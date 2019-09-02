ГИК зарегистрировал девять кандидатов в мундепы в МО «Ржевка»

ГИК зарегистрировал девять кандидатов в мундепы в МО &#171;Ржевка&#187;
ГИК пересмотрел решение по 9 кандидатам. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Петербургская городская избирательная комиссия зарегистрировала девять кандидатов в муниципальные депутаты МО «Ржевка». Все они представляют партию «Справедливая Россия».

Заседание городского избиркома состоялось 2 сентября. На нем повторно рассмотрели вопросы регистрации кандидатов, пишет «Коммерсантъ».

В регистрации девяти кандидатам ранее было отказано из-за того, что отделение «Справедливой России» не уведомило избирком в установленном порядке о проведении конференции 25 июня.

В поддержку кандидатов в муниципальные депутаты выступила депутат Законодательного собрания и кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она заявила, что откажется от борьбы за пост главы города, если кандидатов в МО «Ржевка» не допустят до муниципальных выборов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге разрешил двум кандидатам принять участие в муниципальных выборах.

ГИК муниципальные выборы новости спб Ржевка справедливая россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Локомотив» отказался передать «Зениту» братьев ...
ККИ выселил шиномонтаж с Фучика
ДТП на Лесном проспекте прервало движение трамваев
Пятилетняя жительница Подмосковья в течение года ходила с ржавым шурупом в носу
Пожар в серверной офисного центра «Эврика» потушили
Рекламу на квитанциях «Петроэлектросбыта» признали законной
В Петербурге появятся два новых железнодорожных маршрута
В Петербурге до аэропорта Пулково запустят водородный трамвай