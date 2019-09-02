«Локомотив» отказался передать «Зениту» братьев Миранчуков за 45 млн евро

В этом сезоне на счету Антона Миранчука (на фото) 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В этом сезоне на счету Антона Миранчука (на фото) 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За Алексея и Антона Миранчуков предложили фантастическую для российского рынка сумму в 45 млн евро. Братья блестяще проявили себя в чемпионате России и сейчас перед ними открываются широкие перспективы.

Однако, «Локомотив» ответил отказом. По информации «Спорт-экспресс», на решение команды повлияло отсутствие достойной замены братьям среди российских футболистов. К тому же, у «Локомотива» высокие шансы хорошо финишировать в Лиге Чемпионов, что, конечно же, окажется гораздо выгоднее.

Между тем, Лига Чемпионов станет, возможно, решающим этапом для Миранчуков, к которым присматриваются и зарубежные команды, такие как «Барселона». По итогам матчей определится дальнейшая судьба футболистов, мечта которых — играть в зарубежной лиге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» приобретет у «Витесса» Вячеслава Караваева за 8 млн евро.