«Локомотив» отказался передать «Зениту» братьев Миранчуков за 45 млн евро

За Алексея и Антона Миранчуков предложили фантастическую для российского рынка сумму в 45 млн евро. Братья блестяще проявили себя в чемпионате России и сейчас перед ними открываются широкие перспективы.
Однако, «Локомотив» ответил отказом. По информации «Спорт-экспресс», на решение команды повлияло отсутствие достойной замены братьям среди российских футболистов. К тому же, у «Локомотива» высокие шансы хорошо финишировать в Лиге Чемпионов, что, конечно же, окажется гораздо выгоднее.
Между тем, Лига Чемпионов станет, возможно, решающим этапом для Миранчуков, к которым присматриваются и зарубежные команды, такие как «Барселона». По итогам матчей определится дальнейшая судьба футболистов, мечта которых — играть в зарубежной лиге.
Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» приобретет у «Витесса» Вячеслава Караваева за 8 млн евро.