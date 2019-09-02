На проблемную дорогу в Кировском районе Ленобласти пожаловались местные жители

На дороге от ж/станции «Михайловская до подъезда к массиву Славянка появились первые травмированные.

Жители Кировского района Ленобласти уже несколько лет жалуются чиновникам на неудовлетворительное состояние дороги неподалеку от поселка Мга в Кировском районе ЛО. Об этом пишет Piter.TV.

Местная жительница направила обращение в районную администрацию, в ответ на которую чиновники сообщили, что ремонт дороги на протяжении 7,5 км запланирован только на следующий год, и то при условии наличия средств в бюджете.

Последний раз ремонт тут проводили год назад. Тогда были отремонтированы 50 метров дороги. По словам местных жителей, качество дороги ухудшается с каждым годом. Здесь наблюдаются и глубокие ямы, и камни различных размеров, из-за которых травмировались несколько человек.

В среду, 4 сентября, в Смольном состоится совещание, на котором обсудят вопросы проблемной дороги.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Новом Куземкино начнется долгожданный ремонт дороги.