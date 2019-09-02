Еще один футболист “Зенита” ушел в “Сочи” — на этот раз Мевля

Еще один футболист “Зенита” ушел в “Сочи” &#8212; на этот раз Мевля
Половину прошлого сезона футболист провел в “Ростове”. Фото: "Зенит"

Словенский защитник стал восьмым игроком, который уезжает из Петербурга на юг.

Миха Мевля оставляет “Зенит” и отправляется в “Сочи”. Словенский защитник стал восьмым игроком, который переходит в этот клуб из Петербурга.

“Зенит” объявил о переходе Мевли 2 сентября, хотя слухе о подготовке трансфера появились еще в начале августа. В трансферном окне нового сезона РПЛ “Зенит” уже отправил в “Сочи” Заболотного, Нобоа, Мостового и других футболистов.

Мевля присоединился к “Зениту” 2 года назад и вышел на поле в 43-ех играх. На его счету один забитый матч. Половину прошлого сезона футболист провел в “Ростове”, но клуб, вероятно, решил не выкупать 29-летнего игрока.

“Зенит” старается уменьшить число легионеров в команде и оптимизирует состав после прихода в клуб Санкт-Петербурга бразильца Малкома.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Медведев объяснил переходы игроков “Зенита” в “Сочи”.

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Еще один футболист “Зенита” ушел в “Сочи” — на этот раз Мевля
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