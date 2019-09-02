Facebook перестанет считать лайки

Facebook перестанет считать лайки
Это лайки и Facebook не станет их считать. Фото: pixabay.com

Пользователи завидуют друг другу из-за отметок “мне нравится”, и разработчики ищут способы это исправить.

Администраторы социальной сети Facebook размышляют о внедрении механизма скрытия числа “лайков” под записями в ленте новостей. Такую идею уже воплощает в жизнь Instagram.

Функцию тестируют в Android-версии приложения соцсети, сообщает TechCrunch, эксперты уже связались с компанией Facebook и там подтвердили, что счетчик “лайков” могут скоро скрыть. Пользователи завидуют друг другу из-за количества отметок “мне нравится” на записях, и разработчики ищут способы это исправить.

Кнопка “лайк” появилась в Facebook в 2009 году, а в 2010 году записи разрешили комментировать. Сама соцсеть появилась в феврале 2004-го года. В декабре 2018 года число активных пользователей составляло 2,3 млрд человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что жители Петербурга смогут отправить показания счетчиков воды через Instagram

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