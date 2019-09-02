Терентьев продлил контракт с “Зенитом”, но проведет сезон в “Уфе”

Терентьев продлил контракт с “Зенитом”, но проведет сезон в “Уфе”
13 августа Терентьеву исполнилось 27 лет. Фото: "Зенит"

Петербуржец успел сыграть в 12 матчах родного клуба и отдать одну голевую передачу.

Защитник “Зенита” Денис Терентьев отправляется в Уфу играть за “Уфу”. Футболист продлил договор с родным клубом, но проведет сезон в аренде.

“Зенит” сообщил о переходе Терентьева 2 сентября. Петербуржец дебютировал в молодежке “Зенита” в 2010 году, а в 2012 году впервые вышел на поле в матче основного состава. После этого Терентьева отправили в “Томь”, затем он немного поиграл за второй состав клуба Санкт-Петербурга и наконец перешел в “Ростов” в 2015 году.

Терентьев, вернувшийся в “Зенит” в 2017 году сыграл в 12 матчах. На счету защитника один голевой пас.

“Уфа” нанесла “Зениту” пока что единственное поражение в сезоне — петербуржцы проиграли в Башкортостане со счетом 1:0. “Уфа стоит на 10-ом месте из 16-ти в таблице РПЛ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Миха Мевля отправился в “Сочи”.

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