Путин узнал о чиновнице, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутске

Путин заявил, что не хочет высказываться нецензурно, хотя чиновница того заслуживает. Фото: kremlin.ru

Путин заявил, что не хочет высказываться нецензурно, хотя чиновница того заслуживает. Фото: kremlin.ru

Президент РФ надеется, что глава региона обратит внимание на ситуацию с Алашкевич.

Путин заявил о непорядочности чиновницы, которая оскорбительно отозвалась о пострадавших от затопления в Иркутской области. Президент РФ надеется, что глава региона Сергей Левченко обратит на ситуацию внимание.

Президент встретился с пострадавшими в Тулуне, где ему и рассказали эту историю — кусок беседы появился в Instagram блогера Артема Павлечко 2 сентября. Путин заявил, что не хочет высказываться нецензурно — хотя чиновница того заслуживает.

Запись голоса главы пресс-службы администрации региона Ирины Алашкевич появилась в Сети в середине августа. Чиновнице не понравилось, что на встречу с Путиным пришли неухоженные люди, она заявила, что в аварийных пунктах они получили лучшие условия по сравнению с теми, которые у них были до паводка. Слова, которая Алашкевич якобы использовала — “быдло”, “бичи”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что скандальную запись назвали смонтированной.