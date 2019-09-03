Человек съедает до 70 тысяч частиц микропластика в год

Человек съедает до 70 тысяч частиц микропластика в год
Ученые собрали анализы гостей из разных стран. Фото: pixabay.com

Бутилированная вода и морепродукты особенно богаты крохотными кусочками пластика.

Ученые считают, что человек в среднем поглощает около 73 тысяч крохотных частиц пластика в год. Микропластик попадает в организм через еду и напитки — и особенно через бутилированную воду.

Морепродукты особенно богаты пластиком: морские организмы поедают мусор, выброшенный в океан, а затем попадают на стол к человеку, сообщает Daily Mail со ссылкой на австрийских ученых.

Ученые собрали анализы восьми участников исследования, приехавших из Финляндии, Италии, Японии, Голландии, Польши, России и Австрии. В кале каждого нашли микропластик — примерно 20 кусочков на 10 г стула. Дневная норма стула составляет примерно 100 г, то есть в них можно найти 200 кусочков микропластика. Если 200 умножить на 365 дней, то можно получить как раз 73 тысячи кусочков в год.

Сейчас ученые изучают риски для здоровья — предполагается, что через пластик в организм попадают токсичные вещества, а самые маленькие частицы могут попасть в систему кровообращения, лимфатические узлы и достигнуть печени.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Россия ввозит все больше отработанного пластика.

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Человек съедает до 70 тысяч частиц микропластика в год
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