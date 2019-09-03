В Пулково снова задержали рейс «России» в Сочи

Петербуржцы отправятся на курорт позже, чем планировали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцы отправятся на курорт позже, чем планировали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рейс авиакомпании «Россия» 3 сентября вылетит из Петербурга в Сочи с задержкой. Время ожидания составит почти девять часов.

Покинуть Петербург пассажиры рейса FV 5615 должны были в 10:30 утра по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли на 19:20.

Информация о задержке появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково. Посадка на рейс начнется за сорок минут до взлета — в 18:40.

Примечательно, что этот же рейс FV 5615 задержался в Пулково 1 сентября. Самолет должен был отправиться из Петебурга в Сочи в 19:55, но задержался на восемь часов.

С опозданием Пулково 3 сентября также покинет самолет авиакомпании «Россия», выполняющий рейс в Симферополь. Время вылета перенесли с 16:10 на 20:15.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ночь на 2 сентября Сочи задержался рейс авиакомпании «Россия» в Петербург. В Пулково самолет прибыл на восемь часов позже, чем ожидалось.