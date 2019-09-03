Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Летчики выполняли плановый учебно-тренировочного полет.

Самолета вылетел без боекомплекта. Там находились двое летчиков, которым удалось катапультироваться. В настоящее время их ищут сотрудники поисково-спасательной службы.

Согласно информации Минобороны, крушение самолета произошло в безлюдной местности. На месте аварии обошлось без разрушений.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сотрудники прокуратуры начали проверку аэропорта Кольцово. Она проводится в связи с аварийной посадкой самолета в Екатеринбурге.