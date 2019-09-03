Госсектор России за год накопил $56 млрд

Госсектор России за год накопил $56 млрд
Накопления государственного сектора за год выросли в 10 раз. Фото: https://pixabay.com/

«Денежная подушка» государства за 2018 год показала рекордный рост56 миллиардов долларов или 3,87 триллиона рублей.

Такая информация предоставлена данными Росстата, сообщает РБК. За все время, что ведется статистика, то есть с 2012 года, такие цифры появились впервые. К примеру, два года назад, в 2017 году, депозиты госуправления были в десять раз меньше, лишь 380 миллиардов рублей.

Фактически, в 2018 году накопления составили сумму, равную банковской системе РФ (3,9 трлн рублей). По словам РБК, такой показатель объясняется, в первую очередь, консервативной политикой в отношении бюджета. Ведь около 40% доходов нефтегазовой отрасли «откладывают в кубышку«.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об исследовании Росстатом теневого сектора российской экономики, в котором, по последним данным, оказались заняты 14 млн человек.

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