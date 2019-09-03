Судьба теплиц Таврического сада решится до конца сентября

Согласно некоторым предложениям, там может появится каток.
Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга.
До конца текущего месяца в Смольном надеются решить, что будут делать с теплицами Таврического сада. На разработку конкурсной документации осталось меньше 30 дней. Вместо заброшенных помещений, неиспользуемых по назначению, планируют построить общественные пространства – например, каток. Подходящий проект выберут в рамках открытого конкурса.
Уточняется, что оранжереи должны будут сохранить. Власти хотят, чтобы в городе появилось новое место, где смогут проводить свободное время петербуржцы.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Газпром» хочет реконструировать оранжереи Таврического сада. Компания готова внести 1, 7 миллиардов рублей.
О своем желании также изъявил холдинг Ginza Project, который уже предоставил концепцию проекта.