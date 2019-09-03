В Красносельском районе после ДТП госпитализировали водителя

Мужчина наехал на препятствие, в результате чего получил травмы и был доставлен в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Красносельском шоссе недалеко от дома номер один. Участниками аварии стал «Хендай», который наехал на какое-то ограждения. Кусок препятствие отлетел в другой автомобиль – «Форд». Водитель машины и получил травмы – им оказался мужчина 1966 года рождения. Ему вызвали карету скорой помощи, она доставила его в больницу. Врачи диагностировали травмы средней тяжести. Сейчас он находится под наблюдением специалистов и его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

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