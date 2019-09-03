Трамп возмущен некомпетентностью мэра Лондона

Глава Америки поругался с Садиком Ханом в Twitter. За перепалкой наблюдают миллионы людей.

Все случилось 3 сентября на просторе интернета. Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он отменил визит в Польшу и не приехал на мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.

Свое отсутствие Трамп объяснил тем, что в стране бушует ураган «Дориант» и он нужен Америке в такое непростое время. При этом его уличили в игре в гольф, что и стало поводом для критики со стороны Садика Хана. Он написал, что Трамп был очень занят – «боролся с ураганом с поля для гольфа».

Трамп отметил, что партия длилась совсем недолго и назвал мэра Лондона компетентным человеком. Он также подчеркнул, что ему для игры в гольф не нужно было никуда лететь, как, например, экс-президенту США Бараку Обаме. Также Трамп попросил Хана сосредоточиться на проблемах Лондона – там, по мнению политика, плохи дела с преступностью.

«Люди боятся просто ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!»

— заключил Трамп.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дональд Трамп рассказал о мощности урагана «Дориан».