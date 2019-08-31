Дональд Трамп рассказал о мощности урагана «Дориан»

Дональд Трамп рассказал о мощности урагана &#171;Дориан&#187;
Во Флориде и Джорджии из-за урагана ввели режим ЧС. Фото: pixabay

Американский президент Дональд Трамп предупредил жителей трех штатов о надвигающемся на страну мощнейшем урагане «Дориан».

Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте, что ураган «Дориан» может стать одним из мощнейших ураганов в истории Штатов. Он призвал жителей штатов Южная Каролина, Джорджия и Северная Каролина быть осторожнее.

«Этот ураган — один из крупнейших и сильнейших, которых мы видели за последние десятилетия», — заявил лидер США в соцсети.

Накануне во Флориде и Джорджии из-за надвигающегося на страну «Дориана» ввели режим ЧС. На Багамских островах началась экстренная эвакуация жителей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что надвигающийся на Штаты ураган усилился до третьей категории мощности. Урагану «Дориан», который сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону американского штата Флорида, присвоили третью степени мощности из пяти возможных.

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