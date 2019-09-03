В Петербурге заработает единая социальная справочная служба

Любой человек сможет позвонить и обратиться к властям за помощью.

Об этом стало известно 3 сентября. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что к новому году появится единая справочная служба. Это облегчит жизнь горожан, которые смогут не звонить по десятку номеров, чтобы добиться желаемого, а набрать один и решить свою проблемы. Беглов хочет, чтобы люди не тратили время на ожидания ответа – служба оптимизирует процесс.

Петербуржцы, позвонив, узнают о льготах и о том, куда за ними обращаться. При этом человеку подскажут вне зависимости от потребности в федеральной или городской льготе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Смольный потратит 10 млрд рублей на жилье для льготников. Жилье будет закупиться на денежные средства, которые предусмотрены в бюджете на 2019/20 годы. Александр Беглов объединил бюджеты двух лет, что позволит увеличить количество закупаемого социального жилья.