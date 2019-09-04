Петербург попал в тройку регионов с самой грязной почвой

Уровень загрязнения превысил норму больше, чем в 3 раза. Фото: pixabay.com

Уровень загрязнения превысил норму больше, чем в 3 раза. Фото: pixabay.com

Минприроды назвало города с самой грязной атмосферой — половина из них находятся в Сибири.

Наиболее грязный воздух нашли в городах Сибири. Эксперты Минприроды опубликовали список городов по уровняю чистоты атмосферы.

В антирейтинге числятся Абакан, Чита, Улан-удэ, Свирск, Норильск, Красноярск, Иркутск, Барнаул и еще несколько городов поменьше, ведомство опубликовало полный список на своем портале 4 августа. Свыше половины городов из рейтинга находятся в Сибирском ФО.

Самую грязную почву нашли в Приморском крае, Новгородской области и Петербурге — уровень загрязнения превысил норму больше, чем в 3 раза. По всей России остается высоким уровень микробиологического загрязнения.

Весной экологическая организация “Зеленый патруль” поставила Петербург на 13-ое место в рейтинге 85 регионов РФ по чистоте — Северная столица упала на шесть позиций по сравнению с 2018 годом. Ленобласть встала на 65-ое место, о чем GazetaSPb ранее сообщила.