Петербург попал на 13 место в списке самых чистых регионов

Северная столица потеряла шесть позиций по сравнению с прошлой весной.
Экологическая организация “Зеленый патруль” опубликовала рейтинг самых чистых и самых загрязненных регионов Российской Федерации. По данным от 5 июня за весну 2019 Санкт-Петербург стоит на 13-ом месте.
В прошлом году та же организация поставила Петербург на 7-ое место в рейтинге по данным за весну 2018 года.
Лидерство в списке чистых регионов сохраняют Тамбовская область, Алтай и Алтайский край. В хвосте расположились Свердловская, Челябинская и Иркутская области.
Ленинградская область находится на 65-ом месте из 85 позиций. Рейтинг региона, вероятно, серьезно понижает ситуация вокруг полигона “Красный бор”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге назначили нового главу комитету по природопользованию.