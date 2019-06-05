Петербург попал на 13 место в списке самых чистых регионов

Лидерство в рейтинге сохраняют Тамбовская область, Алтай и Алтайский край. Фото: pixabay.com

Лидерство в рейтинге сохраняют Тамбовская область, Алтай и Алтайский край. Фото: pixabay.com

Северная столица потеряла шесть позиций по сравнению с прошлой весной.

Экологическая организация “Зеленый патруль” опубликовала рейтинг самых чистых и самых загрязненных регионов Российской Федерации. По данным от 5 июня за весну 2019 Санкт-Петербург стоит на 13-ом месте.

В прошлом году та же организация поставила Петербург на 7-ое место в рейтинге по данным за весну 2018 года.

Лидерство в списке чистых регионов сохраняют Тамбовская область, Алтай и Алтайский край. В хвосте расположились Свердловская, Челябинская и Иркутская области.

Ленинградская область находится на 65-ом месте из 85 позиций. Рейтинг региона, вероятно, серьезно понижает ситуация вокруг полигона “Красный бор”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге назначили нового главу комитету по природопользованию.