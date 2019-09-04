Хороших стоматологов для Петербурга учат за границей

Роман Розов,главный врач СПБ ГБУЗ «ГСП 33», Кандидат медицинских наук, Эксперт Nobel Biocare в интервью GazetaSPb рассказал о том, кому можно доверять лечить свои зубы.

Роман, как вы оцениваете уровень стоматологического образования в России, выделяется ли страна на общемировом фоне?

Я близко знаком с тремя университетами: ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, где я много лет работаю доцентом на кафедре ортопедической стоматологии, СПбГУ, где я работал на кафедре стоматологии медицинских технологий и НовГУ им. Я. Мудрого, где я также являюсь доцентом кафедры постдипломного образования по стоматологическим специальностям. На мой взгляд, в России отсутствует практическое стоматологическое образование — у нас оно только медицинское, университетское. В университетах есть великолепные кафедры юриспруденции, истории, физики, биоинженерии, но практической подготовки студентов нет — основную часть обучения занимают просмотры документальных фильмов. В последние годы наблюдается большой приток абитуриентов (если раньше на курсе было 250 человек, то сейчас эта отметка достигла 600-800 студентов), при этом количество клинических баз не увеличивается.

Какие изменения необходимы нашей системе образования? Какие у нас преимущества по сравнению с зарубежными вузами?

В России есть клиники, которые оснащены гораздо лучше европейских, у нас есть чудесные врачи. Однако у нас в стране нет единого уровня подготовки, поэтому наши студенты активно занимаются самообразованием — они со второго курса идут работать ассистентами, чтобы быть ближе к выбранной специальности, получать практический опыт. Чтобы стать успешным стоматологом в России нужно постоянно учиться за рубежом, практиковаться под контролем преподавателей. Некоторым студентам везёт с наставниками — их обучают мануальным навыкам, подсказывают ссылки на международные вебинары.

Ещё одна особенность российского образования заключается в том, что студенты у нас очень молодые. Заграницей же многие студенты оканчивают университет только в 32 года: они не поступают в 16 лет, поэтому стоматология — их осознанный выбор. Они готовятся по-другому.

Безусловно, нашей системе образования нужны изменения, и они должны происходить компетентно. Например, наших студентов до сих пор учат протезированию штампованными коронками — этой технологии давно нет даже в поликлиниках. С одной стороны, мы хотим, чтобы к 2024 году граждане Санкт-Петербурга жили до 80 лет, а с другой — обучаем молодых стоматологов тем технологиям, которые никак не отражают данный запрос общества.

Сейчас 2019 год, и будущее стоматологии за технологиями. В Европе, например, давно есть учебная цифровая стоматология, в то время как у нас наблюдается значительный разрыв между теорией и практикой. Некоторые компании производители, понимая, что стоматологи не знают современных методик, вынуждены проводить волонтерские программы для обучения врачей.

В чем отличие российских и зарубежных программ обучения для стоматологов?

Количество практических занятий в Европе на порядок больше, чем в России. Мне не понаслышке известен уровень стоматологического образования в таких странах как Финляндия, Италия и Германия — я общался с университетскими клиниками в Хельсинки, Куопио, Берлинском университете имени Штайнбаса и университете Альдо Моро в Бари.

В университет Бари я впервые попал еще интерном, и на тот момент меня больше всего поразил уровень практической подготовки студентов — если у нас пятикурсники занимались на фантомах, то в Европе они уже были готовы к самостоятельному приему пациентов. Более того, они уже работали в увеличительной оптике, использовали личные повышающие наконечники. Могу с уверенностью сказать, что мы все еще не достигли того уровня стоматологического образования, который был в Италии 15 лет назад.

Как новые технологии способствуют повышению эффективности образования?

Сегодня, безусловно, много образовательных технологий. Стоматологи в России получают широкий доступ к различным образовательным площадкам. Например, существует Фонд стоматологической реабилитации (FOR) компании Nobel Biocare, который показывает лучшие клинические практики, видео, реальные клинические примеры сложных пациентов, дискуссионные вопросы. Лучшие стоматологи постоянно дополняют содержание этого фонда — это помогает обогащать клинический опыт врачей, их эрудицию и междисциплинарный взгляд. Также есть доступ к системам онлайн-вебинаров, отличные магистерские программы за рубежом, которые реально дают новые навыки, различные стоматологические клубы и дискуссионные сессии, на которых стоматологи также делятся клиническим опытом.

Также хочется выделить социальные сети (Facebook, Instagram), где многие клиницисты размещают информацию и примеры из практики. На мой взгляд, это прекрасная мотивация. Молодые стоматологи смотрят и понимают, что казавшаяся им сложной работа — возможна, они стремятся к лучшему. Однако нужно понимать, что социальные сети — это не образовательные порталы и не профессиональное сообщество, они не могут заменить университет или магистерские программы.