Данилов стал полноценным гендиректором “Водоканала Петербурга”

Данилов стал полноценным гендиректором “Водоканала Петербурга”
Данилов начал работать в “Водоканале” еще в 1985 году — начинал как техник. Фото: "Водоканал"

Евгений Целиков покинул пост в марте после проверки предприятия КСП Петербурга.

У “Водоканла Санкт-Петербурга” появился новый-старый руководитель. Александр Данилова перешел из врио главы предприятия в постоянного генерального директора.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шасколький сообщил о назначении Данилова на должность на заседании комитетов энергоблока 4 сентября в среду в Смольном. Данилов начал работать в “Водоканале” еще в 1985 году — начинал как техник.

Главу предупредили о необходимости контроля расходов. От предприятия Санкт-Петербурга под руководством Данилова ждут новых объектов и разумных трат на ремонт старых.

Данилов возглавил “Водоканал” еще в марте, сменив на посту Евгения Целикова. Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку предприятия и нашла серьезные нарушения.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в ГУП ТЭК тоже появился новый гендиректор.

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