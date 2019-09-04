Памятник Иоганну Баху установят на Невском проспекте 14 сентября

В первый день международного фестиваля EARLYMUSIC в Петербурге, на Невском проспекте состоится торжественное открытие памятника, посвященному немецкому композитору.

Место для для установки монумента выбрано напротив бюста Гете перед лютеранской церковью Петрикирхе. Оба монумента создал скульптор Левон Лазарев. Он закончил работы по созданию бюста Баха за неделю до своей смерти, в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Открытие бюста состоится в первый день фестиваля EARLYMUSIC, который является старейшим и крупнейшим в стране форумом русской и зарубежной музыки XI–XVIII веков, которую исполнят на старинных инструментах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Возле Мариинского театра появится памятник Чайковскому.