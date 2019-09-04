Иск Бориса Ротенберга против финских банковских концернов начал рассматривать суд

Российский бизнесмен с финским гражданством Борис Ротенберг требует, чтобы суд Хельсинки обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а четыре финских концерна проводить операции по его поручениям.

В уездном суде Хельсинки началось судебное разбирательство по делу Ротенберга против финских концернов банка Handelsbanken и концернов Nordea, OP и Danske Bank. Об этом сообщает Служба новостей Yle.

Спор развернулся из-за отказа банков в проведении платежей Ротенберга из-за опасения попасть по санкции США. Это считается нарушением принципа равенства перед законом, по которым гражданин Финляндии имеет право на получение банковских услуг. Отмечается, что у Ротенберга есть как российское, так и финское гражданство.

Банки считают, что их деятельность может затруднить проведение операций со средствами Ротенберга.

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