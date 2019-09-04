Линда Хэмилтон из «Терминатора» призналась, что 15 лет не занималась сексом

Актриса Линда Хэмилтон, которая сыграла роль Сары Коннор в «Терминаторе», рассказала, что не вступала в интимные отношения больше 15 лет.

Звезда культовой франшизы призналась в интервью The New York Times, что на протяжении 15 лет оставалась одна и не вступала в интимные связи. «Однако это не значит, что я была лишена всего. «У меня очень теплые отношения с миром и людьми, которые в нем живут», — заявила она.

Актриса была замужем за голливудским режиссером, работавшим вместе с Линдой на съемках первых частей Терминатора» Джеймсом Кэмероном с 1997 по 1999 год. В браке у них родилась дочь, сейчас ей 26 лет. Также у Хэмилтон есть сын от брака с американским актером Брюсом Эбботом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что здоровье может ухудшиться если после 50 лет не будет секса. Исследование показало, что отсутствие сексуальной жизни после 50 лет может привести к серьезным проблемам со здоровьем.