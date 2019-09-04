У Петропавловской крепости мужчина «ловит» деньги

Многие туристы бросают в воду монетки, чтобы вернуться в Санкт-Петербург еще раз.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он выложил видео, на котором запечатлен мужчина. Он с удочкой и магнитом рыбачит, но его цель не водные обитатели, а монетки – их бросают в зайца у Петропавловской крепости. Люди верят, что их желания исполнятся и они смогут еще не раз приехать в Северную столицу.

Пользователи неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то пошутил, что есть люди, которые не хотят работать и таким образом пытаются выживать. Другие осудили фигуранта обсуждений – они считают, что так себя вести некрасиво. Третьи посоветовали собирать деньги у Чижика.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области рыбакам выписали штрафов на 100 тысяч. У них изъяли три килограмма рыбы, а также завели 31 административное дело.