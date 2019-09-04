Муж Гагариной наткнулся на объявление о продаже трусов Бузовой

Нижнее белье продают всего за пять тысяч рублей.

Об этом стало известно 4 сентября. Обо всем рассказал супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что искал на «Авито» антиквариат, а нашел поношенное Ольгой Бузовой белье. Девушка, выложившая объявление, объяснила, что ей достался купальник после съемок рекламного ролика. Она просит за белье пять тысяч рублей.

«Аааааааааа!!! Это что?! Я всего лишь искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. Оля вообще в курсе?! Скажите ей… Ох… Раз такое дело, пойду — поищу, может, там еще какие трусы продаются»,

– написал Исхаков.

Ольга Бузова пока никак не прокомментировала пост.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что представитель Бузовой опроверг информацию о розыске ее отца из-за долгов. По словам Богославского, эта история была придумана для пиара желтой прессой и никаких задолженностей у отца певицы нет.