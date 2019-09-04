Представитель Бузовой опроверг информацию о розыске ее отца из-за долгов

Директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что у отца певицы действительно есть счет на оплату налогов, но он появился недавно и скоро будет оплачен.

Представитель Бузовой опроверг сообщения СМИ о том, что Игорь Бузов якобы на протяжении четырех лет не оплачивает долг в 35 тысяч рублей. По словам Богославского, эта история была придумана для пиара желтой прессой и никаких задолженностей у отца певицы нет. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

Директор звезды рассказал, что у Бузова имеется свежий налоговый счет, но он будет оплачен в обязательном порядке. Он также добавил, что если бы долг на самом деле имелся, что представители налоговой службой не стали бы ждать четыре года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом. За 25 соток земли и особняк экс-игрок московского «Локомотива» хочет 78 млн рублей.