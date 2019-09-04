Микки Рурк удивил всех новой внешностью после пластических операций

Актер изменился до неузнаваемости – поклонники бурно обсуждают его новой образ в сети.

Микки Рурк снялся в прямом эфире утреннего шоу под названием Good Morning Britain. Он появился в ковбойской шляпе и с собачкой на руках, но многие даже не сразу поняли, кто именно предстал перед ними. Актер сделал новые пластические операции, что сделало его внешность неузнаваемой. Телезрители считают, что хирургам давно пора остановить Микки Рурка – уже достаточно.

Напоминаем, что первые операции актер сделал еще в начале 1990-х. Тогда он боролся со шрамами, полученных во время бокса. После этого он неоднократно обращался к пластическим хирургам, чтобы изменить лицо.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцу, получившему сильный ожог от борщевика, не потребовалась операция. Жителю Санкт-Петербурга не потребовалась операция по пересадке кожи. Накануне ему в обувь попал борщевик, из-за чего мужчина получил глубокий ожог стопы.