Волочкова рассказала о своем тайном возлюбленном

Балерина объяснила, почему она не афиширует свои отношения. Многие уже решили, что Анастасия их придумывает.

Балерина Анастасия Волочкова разоткровенничалась с Пятым каналом. Она подтвердила, что крайне редко выкладывает снимки с любимым человеком. Дело в том, что балерина считает, будто «счастье любит тишину». Волочкова подчеркнула, что не раз обжигалась, рассказывая людям о своих отношениях, теперь она относится к разговорам о личном осторожнее.

«Мои хорошие, у меня все реально в порядке. Я не могу без любви»,

— призналась балерина.

Она также вспомнила, как тяжело переживала разлуку, когда ей пришлось уехать в отпуск в Грецию. Но теперь возлюбленные воссоединились.

Напоминаем, что Волочкова уверяет, что состоит в отношения почти год, но поклонники не верят в ее заявления.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Волочкова поделилась секретами стройности. Балерина попросила не обсуждать ее формы, так как они – результат упорного труда.