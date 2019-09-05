В Петербурге отметят 145-летие российской тельняшки

Сегодня, 5 сентября, в городе отметят День российской тельняшки. В настоящем году ей стукнуло 145 лет.

Мероприятие начнется на Петропавловской крепости в 15 часов. В Комитете по культуре города отметили, что праздник состоится в рамках международного морского фестиваля.

Центральным Военно-морским музеем и Морским советом будут организованы тематические зоны и выставки. Петербуржцев ждет не только праздничная программа и но и выступления известных исполнителей. Посетители услышат фолк-группу «Ярмарка», группу «Дискомафия», а также композитора и певца Игоря Корнелюка.

По традиции будет поднят флаг с изображением полосатой рубашки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня в городе откроют сразу несколько станций метро.