Сегодня в Петербурге откроют три новые станции метро

Сегодня в Петербурге откроют три новые станции метро
Станции готовили к открытию. Фото: vk.com/primor

Сегодня, 5 сентября, в Северной столице открываются сразу несколько новых станций метрополитена. Торжественное открытие станций «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» состоится в 11:00. Кроме того сегодня стартует новый автобусный маршрут №330, следующий до станции «Шушары» из Колпино.

Накануне на станциях наводили порядок и подготавливали их к работе. В настоящее время они уже занесены в службу «Яндекс.Карты».

Станции осмотрел врио губернатора Александр Беглов. 22 августа, после ознакомления с работами, он заявил, что за скорейшим открытием гнаться не стоит, куда важнее выполнить все качественно.

Указанные станции являются долгостроем подземки. Сроки открытия всех трех станций неоднократно переносились.

Ранее в GazetaSPb сообщали об очередном спуске Человека-паука в метрополитен. На этот раз его визит вызвал множество негативных эмоций.

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