Южный ветер и солнце устроят бабье лето в Петербурге

Выходные станут умеренно теплыми, а вот в пятницу петербуржцев может ждать дождь.

Сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге начинается как продолжение лета. В четверг горожан ждет южный ветер и 23 градуса тепла.

Эксперт центра “Фобос” Михаил Леус рассказал, что Северную столицу ждет переменная облачность 5 сентября, а ветер и солнце разогреют воздух до 23 градусов.

Солнце сегодня встало в 6 часов утра и сядет без 9 минут восемь часов вечера. Ветер с юга сейчас достигает всего лишь 3 м/с. Синоптики не ждут сюрпризов от погоды в ближайшие дни — выходные станут умеренно теплыми, а в пятницу в Петербурге пройдет небольшой дождь. Следующая неделя начнется с пасмурного понедельника.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге сегодня состоится фестиваль Движфест — в Севкабель порту выступят Maruv и Владимир Пресняков.