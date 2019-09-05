В Петербурге состоится фестиваль #ДВИЖФЕСТ

Все пройдет по адресу Кожевенная линия 40. Фото: Instagram russkoe_radio

Все пройдет по адресу Кожевенная линия 40. Фото: Instagram russkoe_radio

Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоится фестиваль #ДВИЖФЕСТ, посвященный музыке и активному образу жизни. Мероприятие пройдет при поддержке Русского Радио на площадке Севкабель Порт в 16 часов.

В рамках фестиваля посетители смогут принять участие в различных активностях. Например, пройти полосу препятствий на радиоуправляемых внедорожниках, покататься на разнообразных моделях велосипеда или попробовать пилотировать дрон. Кроме того гости погрузятся в VR games.

На площадке выступят известные музыканты, такие как Владимир Пресняков, Жуки, Маша Вебер, Звонкий, MARUV, Земляне, Леприконсы, ЮрКисс, ВладиМир и группа «Ногу Свело».

Все пройдет по адресу Кожевенная линия 40, Севкабель порт.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии сразу нескольких станций метро в Петербурге. Торжественное открытие состоится уже сегодня.