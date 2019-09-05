Египтян и ливийца поймали перед побегом в Евросоюз

Старшему из беженцев исполнилось 35 лет, младшему — только 21 год. Фото: ПУ ФСБ РФ по Петербургу и ЛО

Старшему из беженцев исполнилось 35 лет, младшему — только 21 год. Фото: ПУ ФСБ РФ по Петербургу и ЛО

Иностранцы находились в России незаконно — их сдали в УМВД Ленобласти.

Пограничники ФСБ России сообщили о задержании беженцев, которые хотели попасть в страны Евросоюза через Россию. Три египтянина и один вивиец находились в Ленобласти незаконно.

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими Петербурга и Ленобласти нашли нарушителей во вторник, сообщили GazeaSPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 5 сентября. Старшему из беженцев исполнилось 35 лет, младшему — только 21 год. Сейчас их передали сотрудника УМВД по Ленобласти, где решат, что с ним делать. Обычно иностранцев штрафуют и выдворяют с территории страны.

В ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти не уточняют, где именно задержали иностранцев. Обычно их ловят в Выборге: беженцы часто пробуют попасть в Финляндию с автовокзала.

Ранее GazetaSPb сообщила о попытке сирийцев сбежать в Финляндия через Выборг.