Египтян и ливийца поймали перед побегом в Евросоюз

Иностранцы находились в России незаконно — их сдали в УМВД Ленобласти.
Пограничники ФСБ России сообщили о задержании беженцев, которые хотели попасть в страны Евросоюза через Россию. Три египтянина и один вивиец находились в Ленобласти незаконно.
Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими Петербурга и Ленобласти нашли нарушителей во вторник, сообщили GazeaSPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 5 сентября. Старшему из беженцев исполнилось 35 лет, младшему — только 21 год. Сейчас их передали сотрудника УМВД по Ленобласти, где решат, что с ним делать. Обычно иностранцев штрафуют и выдворяют с территории страны.
В ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти не уточняют, где именно задержали иностранцев. Обычно их ловят в Выборге: беженцы часто пробуют попасть в Финляндию с автовокзала.
Ранее GazetaSPb сообщила о попытке сирийцев сбежать в Финляндия через Выборг.