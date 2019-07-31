Беженцы из Египта и Сирии задержаны при попытке попасть в Финляндию через Выборг

В пограничной зоне Выборгского района Ленинградской области задержаны два иностранных гражданина, которые пытались пересечь российско-финляндскую границу на арендованном автомобиле.

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщает, что пограничный наряд задержал гражданина Египта 1984 года рождения и гражданина Сирии 1993 года рождения. Стало известно, что египтянин прибыл в Россию через московский аэропорт Шереметьево по деловой визе, а сириец является студентом одного из петербургских вузов.

Правоохранители провели со студентом профилактическую беседу и отпустили в Петербург для дальнейшего обучения. Египтянину повезло меньше — его признали виновным в совершении административного нарушения и назначили штраф в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением с территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что египтян поймали в Выборге при попытке сбежать в Финляндию. Двух египтян задержали на автовокзале Выборга. Арабы позже признались, что хотели сбежать в Финляндию.