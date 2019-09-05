Чиновники планируют создать систему учета интернет-пользователей

В Правительстве РФ хотят выяснить, что конкретно смотрят российские пользователи, а также выявить сайты, формирующие общественное мнение.
В планах чиновников создание специализированной единой системы учета действий пользователей, в которой регистрируется просматриваемый контент, включая интернет-рекламу. По информации «Ведомостей», сановников консультируют крупнейшие телевизионные и сетевые площадки.
Предполагается, что в первую очередь, данная система будет направлена на учет показов российских сериалов и телешоу. Также, в правительстве преследуют цель мониторинга рекламы в Сети для контролирования налогообложения.
Сбор данных об интернет-интересах россиян призван помочь властям понять, какой контент оказывает на граждан наибольшее влияние.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Министерство обороны РФ протестировало работу «военного интернета».