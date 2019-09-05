В Минпросвещения оценили идею от отказа экзаменов в школе

Замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что отказ от экзаменов в школе маловероятен.

Такое мнение Зенькович выразил в ходе Восточного экономического форума. По его словам, не все работодатели будут заниматься проверкой подготовленности нового сотрудника при приеме на работу. В компании будут учитывать наличие «корочки».

Как сообщает «ТАСС», замминистра также отметил, что выпускать ребенка обязаны с хоть «какой-то бумагой», которая будет свидетельствовать, что выпускник владеет базовыми знаниями. Другого итога оценки обучения в ближайшее время он не видит.

Пятый экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что некоторые работодатели выбирают сотрудников, ознакомившись с их социальными сетями.