Работодатели выбирают сотрудников читая их соцсети

Более 70% работодателей просматривают страницы в соцсетях у кандидатов на вакансии. Они смотрят их подписки, фотографии, контакты и другие данные. И в более чем 20% случае именно содержание соцсетей является решающим фактором при выборе кандидата на вакансию. Именно поэтому, вероятно, порядка 67% работодателей просят в резюме указывать ссылки на социальные сети. Об этом говорится в исследовании сервиса «ВКонтакте для бизнеса» и компании ResearchMe.

Интересно, что по данным исследования сервисы по посику работы и специализированные сайты оказались не самыми популярными для посика персонала. Ими пользуются только 29% опрошенных (в данном исследовании принимали участие, только те руководители, которые сами ищут персонал). Зато они ищут сотрудников на сайтах объявлений (видимо, типа авито), в социальных сетях, на сайтах профессиональных сообществ или форумах.

При этом 93% опрошенных заявляют, что им сложно найти подходящих сотрудников себе в компанию. Объясняют это тем, что сейчас на рынке труда очень много неквалифицированных сотрудников, а также тем, что подходящие кандидаты хотят себе слишком высокую зарплату. Сейчас, судя по данным опроса, больше всего нужны работники сферы общепита, кадря для производства, а также маркетинга и PR.