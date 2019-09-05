Обновленный сквер «Женщина года» открыли на Рощинской

На Рощинской улице в Санкт-Петербурге обновили сквер. На его открытии присутствовал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Оценить улучшенный участок также пришли сотрудники комитета по благоустройству и лауреаты конкурса «Женщина года», участницы которого часто собираются на этом месте. Во многом благодаря им сквер стал известен. Теперь число отдыхающих в нем петербуржцев увеличилось.

В ходе мероприятия Бондаренко отметил, что некогда заброшенный пустырь полностью преобразился. Он также добавил, что здесь остались деревья, которые были посажены лауреатами конкурса.

На территории сквера также высадили новые березы, привели в порядок газоны, цветники и установили скамейки. Кроме того в сквере оборудовали сцену для проведения праздничных мероприятий.

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